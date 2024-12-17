Жительницу ЯНАО осудили за нападение на полицейского

Женщина из Надыма получила наказание за нападение на правоохранителя, приехавшего на жалобы о нарушении порядка. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на УМВД России по ЯНАО.

Было установлено, что 25 марта полицейский приехал по одному из адресов Надыма для проверки соблюдения общественного порядка. Были жалобы, которые как положено, проверял правоохранитель. В ходе работы надымчанка набросилась на стража порядка и ударила его по лицу.

В итоге на северянку завели дело о нападении на представителя закона. Суд признал женщину виновной: ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. При более серьезных нападениях и неповиновении гражданку могли лишить свободы на 10 лет.

Ранее сообщалось, что мужчины в масках атаковали коктейлями Молотова полицейских в Стамбуле.