Жительницу Петербурга за поджог военкомата не стали арестовывать в суде

Жительницу Санкт-Петербурга не стали арестовывать в суде за совершение поджога военкомата. Об этом сообщают в пресс-службе суда в пятницу, 8 сентября.

Так, сообщается, что Выборгский суд после рассмотрения ходатайства пришел к выводу, что обвиняемой по части 2 статьи 205 УК России можно запретить определенные действия на период до 6 ноября текущего года.

Напомним, что подозреваемую задержали в пятницу. Накануне она вступила в сговор с кем-то неизвестным и, взяв три бутылки с горючей смесью, бросила их к запасному выходу из военкомата Выборгского района.