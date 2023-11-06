Жительницу Серпухова наградили медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением»

Заведующая акушерским физиологическим отделением Серпуховского родильного дома Светлана Рудь уже тридцать пять лет работает на страже здоровья жительниц муниципалитета, за что и получила медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Светлана Рудь отметила, что за время ее работы здравоохранение Серпухова изменилось кардинально в лучшую сторону. Так, только в этом году медучреждение, в котором работает женщина, получило пять единиц новейшей техники.

«Рад, что наш родильный дом выбирают не только жительницы Серпухова, но и роженицы из соседних городов и регионов. Врачей они благодарят за внимание, отзывчивость и профессионализм. Поздравляю с заслуженной наградой! Новых достижений и побед!», — отметил в своих социальных сетях глава городского округа Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что уже в следующем году в регионе окончательно распрощаются с аналоговым медицинским оборудованием.