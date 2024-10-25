Жительницы Серпухова изобразили золотую осень на занятиях по рисованию

В Доме культуры поселка Оболенск, расположенном в Городском округе Серпухов, состоялось увлекательное занятие в кружке «Рисуем, не рискуя». В тот день участники получили уникальную возможность познакомиться с новой техникой изображения деревьев, отражающихся в воде.

Вдохновляясь осенними пейзажами, участники занятия с особым упоением осваивали секреты передачи красоты природы. Они учились изображать величественные деревья, стоящие на берегу, которые гармонично сочетались с ярким, многогранным небом. Переплетение теплых оттенков желтых, оранжевых и красных листьев делало каждую работу по-своему уникальной.

Ученики открыли для себя новый способ рисования и провели время в кругу людей с похожими увлечениями, наслаждаясь общением. В такой дружеской обстановке каждый чувствовал себя свободно, что способствовало раскрытию индивидуальности и художественного потенциала.

Члены клуба «Активное долголетие» тоже не остались в стороне – они смогли выразить свои чувства и эмоции в творчестве на занятии по правополушарному рисованию в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова, также рисуя осенние пейзажи.