«Живая история края»: глава Павлово-Посадского округа навестил 85-летнюю Валентину Шорикову

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов навестил Валентину Александровну Шорикову из Электрогорска, которая отметила свой 85-й день рождения.

Глава вручил юбилярше подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутата областного парламента Линары Самединовой. Встреча прошла в уютной семейной обстановке — рядом с именинницей находились ее родные и активисты городского Совета ветеранов во главе с Анатолием Скварским.

«Валентина Александровна, желаю Вам крепкого здоровья, душевного тепла и внимания близких!» — отметил Денис Олегович.

Валентина Александровна по праву считается хранительницей истории родного края. Ее биография — наглядный пример жизнестойкости, душевной теплоты и преданности окружающим и своему городу.

Детство, опаленное войной. Она появилась на свет в марте 1941-го. Отец ушел на фронт и после тяжелого ранения скончался в госпитале Павловского Посада. Вместе с матерью и сестрами девочка выживала в тылу, полагаясь на изнурительный труд и личное подсобное хозяйство.

Неразрывная связь с Электрогорском. Начиная с восьмого класса, ее судьба прочно соединилась с этим городом, который стал для нее по-настоящему родным.

Талант вести за собой. Восемь лет она работала старшей пионервожатой в школе №16. Именно благодаря ее настойчивости дружине присвоили имя Героя Советского Союза Юрия Смирнова. Также под ее руководством появился знаменитый кукольный театр.

Четверть века на одном предприятии. Валентина Александровна прошла в ЭЛИНП долгий путь — от экономиста до начальника службы охраны. Кроме того, она организовала профсоюзную библиотеку, которая со временем превратилась в крупный культурный центр.

Общественное служение. 15 лет она активно работает в Совете ветеранов, является членом «Боевого братства». Однако главное дело ее жизни — создание и развитие организации «Дети войны» в Электрогорске. Валентина Александровна лично занималась оформлением первых удостоверений, вела учет и отстаивала права представителей своего поколения.

Наставник для молодежи. Ее глубокие, проникновенные уроки мужества, посвященные Сталинградской битве, блокаде Ленинграда и подвигу Зои Космодемьянской, хорошо знакомы школьникам всего города.

Увековеченная память. По ее инициативе и при непосредственном участии на улице Кржижановского установили мемориальную доску в честь основателя ГРЭС-3.

Сегодня Валентина Александровна остается главным «нервом» городской жизни. Она держит руку на пульсе событий, внимательно отслеживает афиши, созванивается с друзьями и щедро делится оптимизмом с окружающими. Ее жизненное кредо: «Не общаться невозможно!» Рядом с ней — любящая дочь Наталья, внуки и правнуки, для которых она является эталоном мудрости и душевной стойкости.