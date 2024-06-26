Живая музыка в самом центре Черноголовки

Жителей и гостей Черноголовки приглашают каждую субботу на музыкальные концерты под открытым небом.

Летний музыкальный проект придумали в АНО «Центр городского развития». Было проведено уже два субботних концерта.

Стартовал проект 15 июня с выступления Юлии Орловой (мандолина) и Маргариты Будыка (гитара). 23 июня зрителей погрузили в атмосферу Парижа и французских песен 20-го века.

До конца лета на площади им. В.Е. Фортова пройдет еще много музыкальных вечеров. Концерты начинаются каждую субботу в 18.00:

- 29 июня выступит коллектив Sambs-jazz, трио Esh. Приятный, зажигательный и романтичный джаз представят Игорь Надеждин (фортепьяно), Григорий Зайцев (контрабас) и Анна Клесун (вокал).

- 06 июля выступит Акустический проект мэтров московской фанк-соул-хипход сцены Натальи (Smitana) Павловой и Павла (Pashtet) Мартыненко.

- 13 июля участники проекта БАРД-ВАГОН Михаил Новиков (вокал, гитара) и Константин Паникаровский (аккордеон, фортепиано) исполнят песни бардов из советского кино

- 20 июля состоится «Музыка для всех». На сцене появятся Полина Литвинова (вокал), Нина Кулькова (скрипка), Алексей Никулушкин (фортепьяно), Александр Кульков (перкуссия).

- 27 июля группа Esh представит бразильский джаз. Зрители снова смогут послушать Анну Клесун (вокал), Игоря Надеждина (фортепиано) и Григория Зайцева (контрабас).

За дальнейшим актуальным расписанием можно следить на канале АНО «Центр городского развития» (https://t.me/centerchg). Другие мероприятия в Московской области и Черноголовке также освещаются на портале welcome.mosreg.ru.