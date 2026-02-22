Живая нить памяти: как чествовали ветеранов в Павловском Посаде

Накануне Дня защитника Отечества, 20 февраля, глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов вместе с коллегами навестил местных ветеранов Великой Отечественной войны. В делегации также участвовали председатель Совета депутатов Роман Тикунов и депутат Московской областной Думы от партии «Единая Россия» Линара Самединова.

Гости лично поблагодарили героев за подвиг и передали теплые поздравления. Первым в маршруте был дом Сергея Петровича Лобикова. Из‑за проблем со здоровьем ветеран не смог принять гостей лично — подарки и слова признательности передали его дочери Валентине Сергеевне. Денис Семенов рассказал, что Сергею Петровичу пожелали скорейшего выздоровления и долгих лет жизни.

Затем делегация отправилась к Альфреду Францевичу Кильку. Несмотря на преклонный возраст, ветеран встретил гостей в бодром настроении и рассказал, что ежедневно выходит на прогулку. По словам Дениса Семенова, Альфреду Францевичу пожелали сохранять жизненный тонус и крепкого здоровья.

Глава округа подчеркнул, что такие встречи — не формальность, а живая нить памяти между поколениями. В администрации Павлово‑Посадского городского округа сообщили, что визиты к ветеранам стали доброй традицией и будут продолжены для сохранения исторической памяти и воспитания молодежи.