Живая очередь вместо списков: как самые смелые туристы обманули систему в Дубае

Пока туроператоры формируют списки на вывозные рейсы, а авиакомпании переносят и отменяют вылеты, самые нетерпеливые и рисковые туристы нашли способ выбраться из ОАЭ самостоятельно. Они просто приезжают в аэропорт и добиваются посадки на ближайший борт в порядке живой очереди. Однако, судя по отзывам, этот трюк срабатывает далеко не у всех.

О ситуации с вывозными рейсами и неофициальных лайфхаках рассказали участники чата путешественников TravelAsk и туристических сообществ в соцсетях. На данный момент регулярное авиасообщение с регионом остановлено, но выполняются специальные вывозные рейсы. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на 5 марта было запланировано более 30 рейсов из ОАЭ в Москву, Екатеринбург, Казань, Краснодар и Санкт-Петербург. Вылеты выполняют flydubai, Emirates, «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Air Arabia и «Победа».

Однако списки пассажиров формируются заранее, и попасть в них без уведомления от авиакомпании или туроператора практически невозможно. Администрация аэропортов Дубая официально предупреждает: пассажирам без подтвержденного билета и времени вылета не следует приезжать в аэропорт. Допуск разрешен только тем, с кем авиакомпания связалась и подтвердила время отправления.

Но, судя по сообщениям туристов, некоторым удается обойти эту систему. Больше всего повезло пассажирам авиакомпании FlyDubai. По словам путешественников, в аэропорту Дубая можно в порядке живой очереди зарегистрироваться на ближайший рейс при наличии свободных мест. Разрешается даже изменить изначальное направление, если подходящего рейса нет.

Один из туристов рассказал, что вечером 3 марта открылась регистрация, и все ломанулись с просроченными билетами за 28 февраля, 1 и 2 марта. Людей перебронировали на одной стойке по живой очереди (в первую очередь семьи с детьми) и отправляли регистрироваться на рейс. Вскоре открылась регистрация на другой борт, и всех перерегистрировали снова.

Другая находчивая туристка купила билет до Казани на 4 марта, но рейс отменили. Несмотря на это, она все равно приехала в аэропорт. Сначала ее не пускали, но потом вышел сотрудник и спросил, кто летит в Москву. Девушка зашла вместе с ними, сказав, что ей тоже нужно в Москву. В итоге билет поменяли прямо на месте, и она оказалась в самолете до Внуково вместе с несколькими людьми, которые поступили так же.

При этом многие на всякий случай не выселяются из отелей, предупреждая администрацию, что едут «разведать обстановку» и, возможно, не вернутся.

Однако с другими авиакомпаниями такой фокус не проходит. Туристы сообщают, что «Аэрофлот» работает строго по спискам и сажает только пассажиров с билетами на 1 марта. Кому-то приходится ездить в аэропорт несколько дней подряд, прежде чем удается получить заветный посадочный. Некоторые возвращаются в отели ни с чем.

По оценке АТОР, в общей сложности 50 тысяч российских граждан были вынуждены продлить пребывание в странах Персидского залива. К настоящему моменту регион покинули около 16 тысяч человек, за сутки из ОАЭ смогли вернуться примерно 7 тысяч россиян. Глава ассоциации Майя Ломидзе выразила надежду, что до конца недели удастся вывезти всех.