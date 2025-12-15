«Живем в очень благополучное время»: патриарх Кирилл призвал благодарить Бога за власть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей воскресной проповеди обратился к верующим россиянам с призывом благодарить Бога за действующую власть в стране, пишет «Фонтанка».

Глава Русской православной церкви (РПЦ) охарактеризовал нынешний период как «очень благополучное время» для жизни граждан.

Особое внимание в своем выступлении Патриарх уделил конфессиональному составу руководства. Он отметил, что впервые со времен царской России страной руководят православные люди.

«Мы живем в действительно очень благополучное время. Иногда даже думаешь: Господи, неужели это наяву?» — отметил священнослужитель.

В подтверждение своих слов он заявил, что православным верующим является не только президент и премьер-министр, но и многие губернаторы, учителя и директора школ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что это обстоятельство должно вызывать у граждан чувство благодарности как по отношению к Богу, так и по отношению к своей стране и ее власти.

Ранее в РПЦ призвали отказаться от языческих ритуалов и суеверий на похоронах.