«Живое одеяло». 78-летняя женщина провела ночь в лесу при +5°С и выжила благодаря собакам

Почти сутки провела 78-летняя жительница поселка Южный в лесах Тверской области, потерявшись во время выгула собак. Как выяснилось, именно эти животные стали залогом ее спасения.

Выйдя в лес ненадолго, женщина в сумерках заблудилась и не смогла отыскать обратную дорогу. После безрезультатных самостоятельных поисков родственники задействовали профессиональные службы: к операции подключились полиция, спасатели МЧС и добровольцы. Более 15 человек в течение ночи пытались отыскать пропавшую, ориентируясь на следы от обуви и собачьих лап.

Обнаружил пенсионерку не поисковый отряд, а местный участковый, который по пути домой после дежурства заметил ее у домов. «Пенсионерка рассказала, что всю ночь ее согревали собаки, которых она выгуливала – именно они не дали ей замерзнуть при +5 °C». С наступлением утра она самостоятельно вышла к жилым постройкам. По заключению медиков, несмотря на переохлаждение и сильное нервное потрясение, жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает.

