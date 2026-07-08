«Живой Человек Станислав» проиграл Верховному суду: как бессмысленные фразы в протоколе довели до обязательных работ

Верховный суд России поставил точку в споре водителя, который попытался уйти от штрафа с помощью бессмысленных записей в протоколе. Житель Воронежа Станислав Сухочев, оштрафованный за превышение скорости, вместо подписи в документах написал фразы о мошенничестве и отсутствии контракта, после чего отказался платить, настаивая, что права ему не разъяснили, а наказание незаконно. Мировой судья признал его виновным в уклонении от административного наказания и назначил 20 часов обязательных работ.

Сухочев прошел все инстанции, но Верховный суд подтвердил законность решения. В определении отмечено, что протокол соответствует КоАП, а в графе о разъяснении прав стоит подпись «Живой Человек Станислав» и собственноручная запись о мошенничестве. Отсутствие подписи, идентичной паспортной, не свидетельствует о том, что права не были разъяснены. Доводы Сухочева о малоимущности, которые он приводил в обоснование невозможности уплатить штраф, также не нашли подтверждения. Все ранее вынесенные решения — от мирового судьи до Первого кассационного суда — оставлены без изменения, а жалоба — без удовлетворения.