Живой динозавр среди нас: кто на самом деле является старейшим обитателем Земли

Распространение ложных сведений о смерти текущего рекордсмена, черепахи Джонатана, привлекло внимание к его возможному преемнику — сейшельскому гиганту по имени Эсмеральда. Об этом пишет РИА Новости.

Информационный резонанс возник 1 апреля после публикации фейкового сообщения от имени ветеринара в социальной сети Х, из-за чего мировые СМИ начали готовить некрологи для 193-летнего Джонатана. Позднее губернатор острова Святой Елены Найджел Филлипс официально опроверг эти слухи. Данный инцидент привел к обсуждению кандидатуры сейшельской черепахи Эсмеральды как потенциального обладателя титула старейшего сухопутного существа. Исследования указывают, что возраст этого обитателя острова Берд может составлять от 170 до 200 лет, что теоретически позволяет ему конкурировать с официальным чемпионом.

Основная сложность заключается в отсутствии архивных документов, подтверждающих дату рождения Эсмеральды. В то же время статус Джонатана подкреплен снимком 1882 года, на котором он запечатлен уже взрослым. Несмотря на споры о возрасте, Эсмеральда удерживает другой мировой рекорд как самая тяжелая черепаха, живущая на воле. В 2002 году вес этого самца, носящего женское имя, достиг 363 килограммов. На текущий момент именно документально подтвержденные факты оставляют Джонатана на вершине зоологического рейтинга долгожителей.