Живой мемориал героям: В Талдомском округе высадили клены

В рамках масштабной инициативы «Наследники Победы» была создана «Кленовая аллея» – уникальный, постоянно растущий мемориал, посвященный героям, защитившим суверенитет и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Этот акт является выражением глубокого почтения беззаветному мужеству и отваге отцов и дедов, которые, приложив неимоверные усилия, обеспечили Великую Победу. Каждое дерево, посаженное в аллее, символизирует преемственность поколений, давая молодому поколению возможность ощутить связь с историей и осознать свою ответственность за сохранение памяти о подвиге предков.

Особую ценность этому событию придает то, что аллея также посвящена современным защитникам Отечества – участникам специальной военной операции, стоящим на передовой и оберегающим национальные интересы государства.

В акции по посадке кленовых деревьев приняли участие семьи и близкие военнослужащих. Эта аллея станет для них местом скорби и гордости, а для всего населения – символом несгибаемой воли, передающейся из поколения в поколение.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в реализацию проекта: