Живой мемориал героям: В Талдомском округе высадили клены
Фото: [Пресс-секретарь Талдомского г.о.]
В Запрудне Талдомского округа состоялось патриотическое мероприятие, организованное в рамках проекта «Наследники Победы».
В рамках масштабной инициативы «Наследники Победы» была создана «Кленовая аллея» – уникальный, постоянно растущий мемориал, посвященный героям, защитившим суверенитет и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Этот акт является выражением глубокого почтения беззаветному мужеству и отваге отцов и дедов, которые, приложив неимоверные усилия, обеспечили Великую Победу. Каждое дерево, посаженное в аллее, символизирует преемственность поколений, давая молодому поколению возможность ощутить связь с историей и осознать свою ответственность за сохранение памяти о подвиге предков.
Особую ценность этому событию придает то, что аллея также посвящена современным защитникам Отечества – участникам специальной военной операции, стоящим на передовой и оберегающим национальные интересы государства.
В акции по посадке кленовых деревьев приняли участие семьи и близкие военнослужащих. Эта аллея станет для них местом скорби и гордости, а для всего населения – символом несгибаемой воли, передающейся из поколения в поколение.
Глава Талдомского округа Юрий Крупенин выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в реализацию проекта:
«Кленовая аллея» станет не только украшением нашего округа, но и пространством, где каждый сможет поразмышлять о важности мира, о долге перед Родиной и о той огромной силе патриотизма, которая нас объединяет.»