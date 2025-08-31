Живой петербуржец два года не может доказать, что он не помер

Житель Петербурга два месяца пытается доказать, что не умер, поведал в беседе с РИА Новости его представитель Игорь Бурдинский.

Со слов собеседника агентства, В июне мужчина посетил поликлинику. Там ему сообщили, что он числится в списке умерших. Этот случай был назван «случайностью». Мужчина не смог снять деньги в банкомате. В банке ему сообщили, что его признали умершим.

«По этой же причине ему перестали начислять пособие, а в ЗАГСе вручили свидетельство о его же смерти», — приводится в сообщении агентства.

В медицинском учреждении, где он стремился получить свою медицинскую карту и сведения о «смерти», его направили к следственным органам.

Четыре года назад у мужчины похитили паспорт, и ему пришлось оформлять новый документ. Предположительно, ошибка возникла из-за того, что человек, которому ранее принадлежал этот паспорт, скончался.

В прокуратуре уже заявили, что намерены выступить в интересах потерпевшего и восстановить его в правах.