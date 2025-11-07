«Живой пример настоящих семейных ценностей»: супруги Каревы из Павловского Посада отметили золотую свадьбу

В четверг, 6 ноября, в Павлово-Посадском городском округе чествовали семью Каревых — супруги отмечали 50 лет со дня свадьбы. В гости к юбилярам приехал глава округа Денис Семенов.

«От всей души поздравляю супругов Каревых с этой знаменательной датой! Спасибо вам за верность друг другу, за ваш труд на благо нашего города, за то, что вы – живой пример настоящих семейных ценностей! Здоровья вам, дорогие юбиляры, и еще много счастливых лет вместе!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Александр Вячеславович и Елена Юрьевна Каревы связали свои судьбы в 1975 году. Александр Вячеславович проходил срочную службу. Во время отпуска в Павловском Посаде встретил Елену Юрьевну. Пара оформила отношения после демобилизации через год после знакомства. Отношения зарегистрировали в ЗАГСе 23 августа.

Жизнь супругов тесно связана с историей города. На протяжении 32 лет Александр Вячеславович работал регулировщиком радиоаппаратуры на заводе «Экситон». 42 года жизни Елена Юрьевна посвятила отделу кадров.

Александр Вячеславович и Елена Юрьевна воспитали двоих сыновей. Алексей и Александр переняли семейные ценности, основанные на любви и поддержке, взаимоуважении и преданности.