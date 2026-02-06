Живой звук традиций: в Красногорске представят фестиваль народного творчества «Истоки»

Во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске готовятся к масштабному празднику народной культуры. 15 февраля здесь состоится фестиваль народного творчества «Истоки», главной задачей которого организаторы называют сохранение живых традиций и культурного наследия, способного объединять разные поколения.

Мероприятие позиционируется не просто как концерт, а как возможность для горожан глубоко погрузиться в атмосферу исконного творчества. «Истоки» — это не просто фестиваль, а возможность встретиться с родной культурой, отвлечься от повседневной суеты и провести время в теплой, душевной обстановке.

Главными действующими лицами праздника станут хоровые и фольклорные коллективы городского округа Красногорск. Их выступления, построенные на аутентичном материале, должны создать на сцене уникальную атмосферу подлинного искусства. Ожидается, что живой звук, проникновенные голоса и традиционные ритмы позволят зрителям прочувствовать силу и красоту народной песни.

Начало фестиваля запланировано на 12:00. Вход на мероприятие будет осуществляться строго по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дворца культуры «Подмосковье» в течение семи дней до старта события. Возрастное ограничение установлено на уровне 12+.

Фестиваль «Истоки» призван стать не только смотром талантов, но и мостом между прошлым и настоящим, демонстрируя, что народное творчество остается актуальным и востребованным в современном мире.