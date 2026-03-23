Живот как диагноз: врачи назвали точную цифру опасного ожирения для мужчин. Грозит смертью

Министерство здравоохранения в утвержденной в этом году методичке по диспансеризации обозначило критерии, позволяющие диагностировать абдоминальное ожирение у мужчин. Согласно документу, заболевание фиксируется в тех случаях, когда окружность живота превышает 94 сантиметра.

Ведомство уточнило и правила проведения замера. Измерять объем следует в положении стоя, в спокойном состоянии. Сантиметровую ленту нужно располагать горизонтально на уровне пупка.

Для женщин, как отмечается в методических рекомендациях, этот порог существенно ниже — критическим значением считается окружность талии от 80 сантиметров.