«Не помеха»: животные Кроноцкого заповедника привыкли к пеплу от вулкана Крашенникова

В Кроноцком заповеднике на Камчатке звери и птицы не пострадали от пеплопадов из-за извержения вулкана Крашенинникова. Об этом сообщили в пресс-службе резервата.

По данным источника, медведи, северные олени, лоси и кулики-ягодники продолжают питаться ягодами, несмотря на слои пепла, частично смываемые дождями. Специалисты объясняют, что животные здесь уже давно привыкли к минеральным примесям в пище — песок и грунт часто попадают в их рацион.

Хотя нынешняя ситуация лучше, чем в 2010 году. Тогда извержение вулкана Кизимен погубило многих оленей. Сейчас их численность снова растет и достигает около 800 особей. При этом ученые надеются, что активность вулкана не усилится к зиме, когда пепел может осложнить жизнь животным.

Ранее на Сахалине засняли коров, поедающих водоросли, и раскрыли полезность их молока.