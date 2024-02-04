Живущей в подъезде жительнице столицы с тремя детьми арендаторы заплатили более миллиона рублей
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Жительница столицы, сдавшая свою квартиру и поселившаяся в подъезде с тремя детьми, тремя кошками и собакой, получила от арендаторов за полгода свыше миллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что изначально она жила в другой съемной квартире, из которой ее выселили.
Добавляется, что арендаторы квартиры 48-летней женщины потребовали деньги назад, тем не менее у нее уже отсутствовали средства, но и выезжать из квартиры те отказались.
Поясняется, что в соцсетях она пишет о том, что обучалась в США и приняли три тысячи успешных родов.