Живущей в подъезде жительнице столицы с тремя детьми арендаторы заплатили более миллиона рублей

Жительница столицы, сдавшая свою квартиру и поселившаяся в подъезде с тремя детьми, тремя кошками и собакой, получила от арендаторов за полгода свыше миллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что изначально она жила в другой съемной квартире, из которой ее выселили.

Добавляется, что арендаторы квартиры 48-летней женщины потребовали деньги назад, тем не менее у нее уже отсутствовали средства, но и выезжать из квартиры те отказались.

Поясняется, что в соцсетях она пишет о том, что обучалась в США и приняли три тысячи успешных родов.