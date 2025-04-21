Живущим за границей россиянам будет проще получить визу в РФ
Путин увеличил сроки виз участников программы по переселению соотечественников
Фото: [Медиасток.рф]
В России увеличили сроки виз участников программы по переселению соотечественников. Соответствующий документ подписал российский президент Владимир Путин.
Обновленный документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Нововведение, одобренное Путиным, упросит выдачу виз для участников государственной программы по переселению соотечественников в РФ.
Отдельные лица и целые семьи благодаря изменениям смогут получать визы сроком до одного года и в дальнейшем продлять их. Это решит проблему, с которой часто сталкивались переселенцы из визовых стран. Например, они не успевали решить все вопросы по переезду и были вынуждены обращаться повторно в дипломатические представительства или консульства за пределами России. Продление сроков действия виз даст «фору» для решения всех ситуаций при переезде (оформление документов, продажа имущества, перевозка вещей и т. д.).
Отметим, что переселяющиеся из других стран в РФ соотечественники ранее не могли получать визы сроком больше, чем три месяца. Их продление также было невозможно.
Ранее дипломаты США предупредили украинцев о возможности аннулировать их визы.