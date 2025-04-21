Живущим за границей россиянам будет проще получить визу в РФ

Обновленный документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Нововведение, одобренное Путиным, упросит выдачу виз для участников государственной программы по переселению соотечественников в РФ.

Отдельные лица и целые семьи благодаря изменениям смогут получать визы сроком до одного года и в дальнейшем продлять их. Это решит проблему, с которой часто сталкивались переселенцы из визовых стран. Например, они не успевали решить все вопросы по переезду и были вынуждены обращаться повторно в дипломатические представительства или консульства за пределами России. Продление сроков действия виз даст «фору» для решения всех ситуаций при переезде (оформление документов, продажа имущества, перевозка вещей и т. д.).

Отметим, что переселяющиеся из других стран в РФ соотечественники ранее не могли получать визы сроком больше, чем три месяца. Их продление также было невозможно.

Ранее дипломаты США предупредили украинцев о возможности аннулировать их визы.