Живые символы Бурятии вышли на связь: символ Тарбагатайского района проснулся и готовится к набору веса

В Селенгинском районе Бурятии официально начался весенний сезон для местной фауны. Госохотинспектору удалось запечатлеть на камеру тарбаганов, которые покинули свои норы, чтобы насладиться первыми теплыми лучами солнца после долгой зимы.

Солнечные ванны и восстановление сил

Бурприроднадзор опубликовал уникальные кадры, сделанные инспектором Вячеславом Доржиевым, на которых запечатлены проснувшиеся тарбаганы. После длительного зимнего сна грызуны выбираются на поверхность, чтобы прогреться на солнце. В ведомстве отметили, что сейчас у животных начинается активный период: они не только греются, но и приступают к поиску пропитания, чтобы восполнить утраченную за время спячки массу тела.

Особенности поведения степных обитателей

Специалисты рассказали о характерных привычках этих животных, которые часто называют «сурками-столбиками». Тарбаганы обладают врожденным любопытством и постоянно контролируют окружающую обстановку. Чтобы вовремя заметить угрозу или изучить интересный объект, они встают на задние конечности, высоко поднимают нос и принюхиваются к ветру. Любой необычный звук или движение заставляют их принимать вертикальное положение для лучшего обзора территории.

Культурное значение тарбагана в регионе

Стоит отметить, что этот зверек играет важную роль в идентичности республики. Тарбаган официально признан главным символом Тарбагатайского района. Его изображение украшает герб муниципалитета, подчеркивая значимость этого вида для местной экосистемы и истории края. Появление первых сурков традиционно считается в Бурятии признаком окончательного прихода климатической весны.