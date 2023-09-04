Жизнь Ивана Урганта сильно изменилась после уезда из России

Сразу после начала СВО телеведущий угодил в скандал. Все из-за его политической позиции. Таким образом, он один из первых сменил аватарку на фото черного квадрата, а потом и вовсе покинул Россию. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

Однако весной настоящего года звезду телевидения можно было увидеть на премьере фильма «Вызов», которая состоялась в Москве.

Сейчас шоумен все еще продолжает работать, только теперь – в частном порядке. Его мероприятия проходят для обеспеченных россиян, в том числе и живущих за границей.

Что изменилось в жизни – уже понятно. Но как выглядит бывший любимчик российской публики? Недавно в социальных сетях опубликовали новое фото Урганта. На нем видно, что он отрастил неаккуратную бороду, и теперь напоминает обычного селянина, а не селебрити. Такой образ в кадре подкрепляют велосипед и лежащая на нем удочка.