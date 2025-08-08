Жизнь Юры Борисова изменилась: сколько актер стал зарабатывать после триумфа в Голливуде

Первый российский актер, номинированный на «Оскара» за последние десятилетия, продолжает покорять новые вершины. После оглушительного успеха фильма «Анора» 32-летний Юра Борисов не только увеличил свои гонорары втрое, но и получил приглашения от ведущих режиссеров по обе стороны океана. Это выяснила KP.RU.

По данным звездных обозревателей, Юра Борисов в настоящее время колесит за границей. Он снимается в Италии в голливудском проекте Artificial у Луки Гуаданьино, где играет сооснавателя OpenAI Илью Суцкевера.

Параллельно в России готовятся к выходу шесть фильмов с участием звезды, включая историческую драму Андрея Кончаловского. При этом актер принципиально не переезжает за границу, предпочитая работать на родине и лишь периодически выезжая на зарубежные проекты.

Финансовая сторона карьеры Борисова, как указали журналисты КП, претерпела значительные изменения. Если раньше его гонорар составлял около 150 тысяч рублей за съемочный день, то теперь начинается от 600 тысяч. В Голливуде же ему предлагают оплату по-звездному — фиксированную сумму за роль, размер которой зависит от статуса проекта.

Осенью актера ждет возвращение на театральную сцену после многолетнего перерыва. В МХТ им. Чехова он сыграет Гамлета в постановке Андрея Гончарова. Это особенно символично, ведь когда-то Борисов оставил «Сатирикон» ради кино, и теперь возвращается в театр снова.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов снимется в зарубежном фильме о ChatGPT.