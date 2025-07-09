Юра Борисов снимется в фильме о ChatGPT

Юра Борисов вошел в актерский состав фильма Луки Гуаданьино «Искусственный» — картина будет посвящена теме ИИ и OpenAI. Об этом сообщает ТАСС.

Российский актер Юра Борисов получил роль в новом проекте голливудского режиссера Луки Гуаданьино. Фильм под рабочим названием «Искусственный» будет посвящен жизни и технологиям в эпоху искусственного интеллекта. По информации издания Variety, сюжет развернется вокруг компании OpenAI — разработчика ChatGPT, а сама лента будет выполнена в жанре комедийной драмы.

Проект пока находится на раннем этапе производства. Гуаданьино известен своим нестандартным подходом к темам и визуальному стилю — ранее он снял такие фильмы, как «Назови меня своим именем» и «Суспирия».

Участие Борисова в этом фильме становится очередным шагом в его стремительно развивающейся карьере — актер уже отметился в ряде резонансных российских и зарубежных проектов.



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