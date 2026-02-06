«Жизнь в бюрократическом чистилище». Мужчину два года официально считают умершим из-за ошибки незнакомца

Житель Нижнего Новгорода вот уже более двух лет ведет почти безнадежную борьбу за собственное существование в глазах государства. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчину официально признали умершим из-за чужой фатальной ошибки, и все попытки вернуть себе статус живого человека пока тщетны.

Проблемы выявились в 2024 году, когда нижегородец столкнулся с непреодолимыми бюрократическими барьерами: ему отказали в оформлении сделки с недвижимостью и не приняли на работу. Вскоре обнаружилась шокирующая причина: во всех государственных базах данных он числился покойным.

Расследование в полиции пролило свет на абсурдную ситуацию. Выяснилось, что в ноябре 2023 года при процедуре опознания неопознанного тела случайный прохожий указал на него. Криминальную небрежность усугубил тот факт, что, несмотря на наличие супруги, которой должны были сообщить о «смерти», ошибочное заключение было беспрепятственно оформлено. Последующее судебное разбирательство лишь констатировало причастность к инциденту некоего анонимного «третьего лица», личность которого установить не удалось.

В результате мужчина оказался в полном правовом вакууме. Для системы он — призрак: не может официально трудоустроиться, получить медицинскую страховку или квалифицированную помощь, распоряжаться своим имуществом. Его жизнь замерла в попытках доказать государству, что он жив.

