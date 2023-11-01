Жизненно важный препарат для сердечников будут производить в В Воскресенске

В городском округе Воскресенск будут изготавливать жизненно важный препарат для людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями.

Компания «Северный океан» инвестирует 850 млн рублей в строительство фармацевтического завода по производству гепарина натрия в муниципалитете.

Как рассказали в Администрации городского округа Воскресенск, крупнейший в Московской области частный проект из Китая поступил на сопровождение Центра Содействия Строительству.

Уже известно, что основным продуктом компании станет субстанция гепарина натрия — активного вещества, которое препятствует образованию тромбов, а также применяется в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Это новейшее производство поможет имортозаместить жизненно важный фармакологический препарат. Реализация фармацевтического комплекса запланирована на земельном участке площадью более 14 га. Также в планах китайских производителей - строительство второй очереди предприятия. Будет создано 300 рабочих мест.

Отметим, что в последние годы муниципалитет стремительно развивается. Здесь появляются новые перспективные производства, на территорию активно заходят инвесторы. Каждый новый завод и предприятие приносят округу новые рабочие места.