ЖКХ, благоустройство, поддержка бойцов СВО: эти и другие темы поднял на совещании Дмитрий Волков

Первой он поднял тему ЖКХ. В этом сегменте есть проблемы, о которых рассказали главе округа жители комплексов «Красногорск Парк» и «Лесобережный» при личной встрече. Дмитрий Волков приезжал туда на прошлой неделе.

Так, люди пожаловались на низкое качество работы управляющих компаний, а еще на содержание улиц близ жилых домов. Также Дмитрий Волков и местные жители обсудили тему строительства дорог и тротуаров. По итогу глава городского округа поручил специалистам дать оценку работе компаний, которые обслуживают население и подчеркнул, что УК должны работать добросовестно.

Что касается благоустройства, то в округе сейчас проходят работы по программе губернатора Подмосковья. Дмитрий Волков подчеркнул на совещании, что это направление — приоритет и важно соблюдать как качество, так и сроки сдачи объектов. В данный момент приводят в порядок общественные территории на шести улицах и бульварах. На следующей неделе приступят к благоустройству в рабочем поселке Нахабино.

Также в ходе совещания обсудили и недавнее празднование 518-летия села Петрово-Дальнее. При этом Дмитрий Волков поблагодарил его жителей за сохранение истории и традиций своей малой Родины. Еще одним приятным поводом стало рождение 1500-го ребенка в Красногорском роддоме, который открыли после капитального ремонта. Хорошие показатели в округе и по диспансеризации. Только за одну прошлую неделю состояние своего здоровья проверили 2700 местных жителей, при чем около 50 из них обратились за обследованием в медпункт, который работает в Городском парке.

Еще Дмитрий Волков обратил внимание на оказание в округе помощи бойцам СВО и их семьям. Он поручил специалистам отрабатывать заявки и обращения по этой теме быстро и продолжать отправку конвоев с грузами на фронт.

Для тех жителей городского округа, кто хочет вступить в ряды Вооруженных сил и защищать Родину вся информация есть на сайте. Также можно позвонить в комиссариат Красногорска по телефону: 8(985)686-67-10. Линия работает круглосуточно.

Не остались без внимания и спортивные события округа. Жителей приглашают 22 июля на стадион «Зоркий». Там пройдет футбольный матч местной одноименной команды и гостей из Твери. Это игра в рамках Первенства России среди команд Высшей Лиги «LEON-Вторая Лига Б».