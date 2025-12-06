ЖКХ, дороги и общественный транспорт: что обсудили жители Софрино с властями на выездной администрации в Софрино
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский]
В поселке Софрино глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители, руководители подведомственных организаций и активисты «Единой России» провели встречу с жителями.
В обсуждении приняли участие более 100 человек. Основные темы — жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение, содержание дорог и работа общественного транспорта.
Глава округа отметил, что ряд проблем, связанных с водоотведением в коттеджных поселках после выхода Щелковского Водоканала с территории округа, решается в приоритетном порядке и ожидается значительный прогресс в ближайшие полгода.
Формат «выездной администрации» позволяет не только услышать вопросы жителей, но и контролировать их решение при повторных визитах на территорию.