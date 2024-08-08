ЖКХ Талдомского округа готовят к зимнему периоду

Работы по подготовке к зимнему сезону в муниципалитете реализуют в рамках выполнения распоряжения Правительства Московской области «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов» и во исполнение поручения главы округа Юрия Крупенина.

Сотрудники Муниципального унитарного предприятия «Талдомсервис» проводили гидравлические испытания, на основе которых была создана карта с объектами, которые нуждаются в ремонте. Специалисты запланировали замену ветхих участков тепловых сетей. Работы выполняют в городе Талдом, в селах Николо-Кропотки, Новоникольское, Новогуслево, в рабочих поселках Вербилки и Северный, в деревнях Павловичи и Ермолино. Общая протяженность участков составила 4,2 км. Было выделено 22,7 млн. рублей.

Глава муниципалитета Юрий Крупенин и профильные специалисты проверили ход работ.