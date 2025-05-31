Жорик, Кузя и Нафаня: россияне активно очеловечивают роботов-пылесосов

В последние годы в России наблюдается занимательная тенденция — россияне все чаще превращают своих роботов-пылесосов в настоящих членов семьи, давая им имена и даже общаясь с ними как с личностями, сообщила «Лента.ру», ссылаясь на результаты исследования компании «Петрович».

Согласно результатам проведенного онлайн-опроса, 83% граждан дали имена своим бытовым помощникам. Среди причин такой популярности — желание сделать свой дом более уютным.

Исследование выявило, что 52% владельцев называют различными именами технику ради забавы, а 24% — чтобы сделать взаимодействие с роботом-пылесосом интересным для детей. Вдохновением для имен становятся мультфильмы, домашние животные и знакомые.

В основном предпочтение отдается мужским именам — в 75% случаев. В топе популярных имен оказались Жорик, Гоша, Валера, Нафаня, Кузя.

Подавляющее большинство владельцев роботов-пылесосов — 61%, разговаривают со своей техникой, считая их не просто приборами, а членами семь. 44% респондентов отмечают, что у роботов, по их мнению, есть свой характер.

Помимо роботов-пылесосов, россияне активно дают имена автомобилям, стиральным машинам и посудомоечным машинам. В этом признались 68% опрошенных.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области женщина выиграла 36 млн руб. в лотерею, воспользовавшись искусственным интеллектом.