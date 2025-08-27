«Жру абсолютно все»: блогер удивил откровением о жизни без органа спустя 15 лет

Артемий Лебедев рассказал, что уже более 15 лет живет без желчного пузыря и не испытывает никаких проблем с пищеварением. Его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на выпуск шоу, выложенный в соцсетях.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что уже более 15 лет живет без желчного пузыря. В новом выпуске шоу «Ответошная» он ответил на вопросы подписчиков, среди которых был молодой человек с рекомендацией врачей удалить желчный пузырь из-за камней. Лебедев уверил, что за годы жизни без этого органа он не заметил изменений. Он подчеркнул, что употребляет любую пищу, включая острое и кофе, и не испытывает никаких проблем с пищеварением.

Дизайнер отметил, что операция по удалению желчного пузыря является второй по популярности в мире. Однако он посоветовал молодому человеку не забывать о необходимости консультации с врачом прежде чем принимать решение о хирургическом вмешательстве.

