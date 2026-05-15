Жуки и ботулизм: что на самом деле скрывается в дачных запасах еды

Специалисты Роскачества предупредили, что продукты, оставленные в неотапливаемых дачных домах на зимний период, могут стать источником серьезного отравления или заражения вредителями. Об этом пишет RT .

Риски температурных колебаний

Эксперты ведомства объяснили, что основная угроза для провизии заключается в постоянных перепадах температур и процессах оттаивания. По их словам, это критично для жидкостей и водосодержащих товаров. Специалисты отметили, что при замерзании вода расширяется, что часто приводит к деформации тары и потере герметичности. В организации подчеркнули, что это открывает путь для размножения патогенных микроорганизмов, особенно в алкогольных и безалкогольных напитках, растительном масле и жестяных консервных банках.

Вредители в сыпучих продуктах

Представители Роскачества также обратили внимание на состояние бакалеи. Они указали, что в муке, сахаре и различных крупах, которые хранились в негерметичной таре, нередко заводятся насекомые. Аналитики порекомендовали полностью отказаться от употребления таких продуктов, если упаковка была вскрыта, так как личинки и мелкие вредители часто незаметны для человека.

Признаки порчи и правила безопасности

Особую настороженность должна вызывать домашняя консервация. Сотрудники организации заявили, что вздутие крышек свидетельствует об активности опасных бактерий, включая возбудителей ботулизма. Подобные запасы категорически запрещено использовать в пищу. В Роскачестве резюмировали, что успешно перезимовать могут только товары в заводской герметичной упаковке без следов деформации. При возникновении малейших сомнений в качестве продуктов эксперты советуют немедленно их утилизировать.