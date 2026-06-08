Жуки-томкаты добрались до Подмосковья? Энтомолог дал пояснения о ядовитых жуках у воды

В разгар пляжного сезона жителей Московской области встревожили новости с юга. В Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища заметили жуков-томкатов, которые способны вызвать на коже раздражение и нарывы. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» выяснило у специалистов, ждать ли нашествия этих насекомых в столичном регионе и насколько они опасны на самом деле.

Тревога, охватившая ростовских пляжников, у ученых вызвала скорее улыбку, чем беспокойство. По словам энтомолога Александра Каширского, рост численности жуков — не вторжение, а рядовой природный процесс. Такие насекомые обычны для страны, особенно для северных регионов. Временные вспышки популяции случаются раз в несколько лет или десятилетий, и паниковать из-за них не стоит.

Главный вопрос: водятся ли томкаты в Подмосковье. Как пояснил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник МГУ Александр Просвиров, томкаты — это жуки-стафилины рода Paederus. В России обитает около восьми их видов, а в Московской области — четыре-пять. Иными словами, эти жуки — исконные обитатели столичного региона, и до сих пор никаких серьезных проблем с ними не возникало.

Самое важное: томкаты не нападают на людей. Они не кусаются и не охотятся. Как объяснил Каширский, ядовитые вещества в их теле — это пассивная защита от хищников. Человек может пострадать, только если случайно раздавит жука на коже. В этом месте иногда возникает раздражение, но даже при большой численности насекомых такое случается редко.

А чем опасны пляжные жуки и стоит ли их бояться, читайте в полном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».