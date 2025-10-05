Жуки-вонючки заполнили дома и машины жителей Кубани

В Краснодарском крае наблюдается массовое нашествие мраморных клопов, которые активно проникают в жилые помещения и автомобили, пишет URA.RU.

Отмечается, что насекомые «занимают» обширные территории — от черноморских курортов Анапы и Сочи до континентальных Апшеронского и Северского районов.

По словам экспертов, повышенная активность этих насекомых, известных в народе как «жуки-вонючки», связана с их биологической потребностью в поиске убежища для зимовки.

С наступлением осеннего периода и постепенным снижением температуры окружающей среды жуки начинают активно искать теплые и безопасные места, где можно пережить холодное время года.

Самый эффективный способ борьбы с полчищами этих насекомых заключается в том, чтобы механически собрать их вручную или пылесосом в емкость с мыльной водой.

Для профилактики специалисты советуют загерметизировать щели в окнах и дверях, а при большом нашествии использовать инсектициды на основе циперметрина.

