Жулики начали рассылать фейковые письма о проверке графика отключений горячей воды

В тексте сообщения может быть такая фраза: «Узнайте, когда будет отключена горячая вода по вашему адресу» или «Проверьте, когда будет отключена горячая вода в вашем доме». При этом ссылка ведёт не на официальный сайт, а на поддельный ресурс или на установку вредоносного программного обеспечения.

Использование поддельных веб-ресурсов может привести к завершению сеанса в социальной сети, при этом злоумышленники получают доступ к профилю пользователя и начинают отправлять спам. В некоторых случаях они также могут установить на устройство вредоносное ПО, которое будет собирать логины, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Юрист Адамс также обратил внимание на то, что информация о графике отключения горячей воды должна быть доступна исключительно на официальных сайтах администраций муниципальных образований, управляющих компаний и организаций, занимающихся теплоснабжением.

Ранее были названы самые распространенные схемы обмана подростков в России.