Журнал «Москвичка» выпустил путеводитель по Петербургу с неочевидными маршрутами к ПМЭФ-2026

В рамках вечерней программы Петербургского международного экономического форума журнал «Москвичка» провел закрытый прием в Особняке Мясникова, выдержанный в духе петербургского салона XVIII–XIX веков. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем « Ленте.ру », эксклюзивно к ПМЭФ-2026 команда издания совместно с городским комитетом по туризму подготовила путеводитель, в который вошли десять неочевидных маршрутов и более полусотни героев.

Концепция вечера опиралась на историческую «салонную» эстетику: когда-то в частных особняках Петербурга собирались предприниматели, дипломаты, художники и литераторы, чтобы обсуждать идеи и формировать круг влияния. На этот раз «Москвичка» объединила партнеров, коллег и творческую интеллигенцию, чтобы представить гид, созданный при участии настоящих знатоков города.

Главный редактор журнала Дарина Алексеева, выступившая хозяйкой салона, пояснила, что задачей было отыскать маршруты и места силы, которые ускользают от обычного туриста, а найти их помогли петербургские лидеры мнений, политические деятели и артисты.