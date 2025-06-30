Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х с иронией высказался о немецком дипломате в России Александре Ламбсдорфе, который, по его мнению, плохо владеет русским языком.

Напомним, что ранее посол Германии был приглашен в Министерство иностранных дел России для предоставления разъяснений по поводу ситуации, связанной с притеснением российских журналистов в Германии. Однако он покинул здание министерства, чтобы вернуться с переводчиком.

«Германия направила в Москву нового посла, который не говорит по-русски. Серьезно. Ни слова не знает по-русски», — написал Боуз.

Он выразил свое изумление по поводу того, как может быть, чтобы в страну был направлен посол, который совершенно не владеет языком этой страны. Однако он также выразил приветствие всем присутствующим в «мире клоунов».