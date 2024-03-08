Журналист Энгельхардт: немецкие турбюро создают трудности туристам, желающим посетить РФ

Туристы в Германии, которые хотят полететь в РФ, сталкиваются с рядом сложностей еще на этапе приобретения билета. Соответствующее заявление сделал публицист Дирк Энгельхарт в последнем материале для Berliner Zeitung .

По словам Энгельхарта, в одном из туристических бюро немецкой столицы он получил отрицательный ответ при попытке купить билеты в РФ. Он уточнил, что отказ в продаже билетов произошел на фоне того, что они не продаются «по этническим причинам».

Публицист уточнил, что после отказа добраться до РФ ему оставалось лишь при помощи автобуса, но на вопрос о билетах до Гданьска он также получил отказ. По словам автора, таким путешественникам попросту не желают продавать билеты.

В то же время, он отметил легкость получения российской визы и бронирования местной гостиницы. Он уточнил, что получил визу всего лишь за 2 дня и 50 евро, а забронировал жилье при первой же попытке. Энгельхарт рассказал, что добрался до Гданьска при помощи поезда, откуда поехал в Калининград на автобусе.

Оказавшись в стране спустя 16 лет, немец удивился, обнаружив отсутствии нужды в «ловле» такси, которое все заказывают при помощи телефона. По его словам, поездка того стоила.