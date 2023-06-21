Финское правительство решило принять новый курс. Они выдвинули заявление о том, что больше не станут поддерживать африканские страны из-за конфликта России с Украиной. По этому поводу высказался Артем Блинов, о чем сообщает ФАН

Международный журналист прокомментировал данную ситуацию. По его словам, Хельсинки пытаются выслужить перед партнерами с Запада. Явно планируется присоединение своего голоса к мнению, которого придерживается европейское большинство.

Но подобные угрозы не нужно воспринимать со всей серьезностью. Финляндия не в силах принести фактический ущерб Африке и России. Страна примкнула к США и Европе, а они, в свою очередь, не видят в Африке ничего более, чем источник получения ценных ресурсов.