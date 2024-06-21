Журналист Отар Кушанашвили находится в реанимации в тяжелом состоянии

Племянница журналиста и музыкального критика Отара Кушанашвили сообщила RT , что врачи оценивают состояние ее дяди как тяжелое. Звездный пациент под наблюдением врачей в реанимации.

Отар Кушанашвили перенес операцию на опухоли, он в тяжелом, но стабильном состоянии. По словам его родственницы, результаты биопсии еще неизвестны: их врачи предоставят через неделю.

Племянница критика подчеркнула, что информация о циррозе печени или онкологии у ее дяди не соответствует действительности. Рак у журналиста пока не подтвердился, точного диагноза не озвучивали.

Собеседница канала отметила, что ее дядя чувствовал себя плохо почти две недели. Его неоднократно уговаривали обратиться к врачам, но он отмахивался и продолжал работать.

Напомним, Отара Кушанашвили госпитализировали 20 июня. 53-летнюю звезду сразу определили в палату реанимации, однако неизвестно, что вызвало ухудшение состояния. По предварительной версии, у Кушанашвили была обнаружена злокачественная опухоль. Однако пока официально диагноз не подтверждали.

Ранее о состоянии журналиста также высказался его продюсер Виктор Ладненко в беседе с интернет-изданием Regions.