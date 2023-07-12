Журналист поделился кадрами памятника Барыкина, стоившего Пугачевой три миллиона

Как сообщает портал «Дни.ру» , музыкант Александр Барыкин ушел из жизни еще двенадцать лет назад. Его могила расположена на Троекуровском кладбище в Москве. Корреспондент решил навестить ее и оценить нынешнее состояние.

Известно, что певец пережил обширный инфаркт во время одного из своих концертов. Когда Александр Барыкин скончался, Алла Пугачева, его коллега, потратила средства из своего кармана, чтобы установить памятник своему другу.

Так могила высечена из цельного камня. По ее бокам вверх устремлены две стелы, внутренние края которых остались необработанными в угоду авторского замысла. Они установлены на одну подставку, где написано «Я снова с музыкой моей…». С одной стороны находится полноразмерная скульптура умершего музыканта, а с другой – вырезанный православный трилистниковый крест.