Журналист рассказал о задержке в Варшаве самолета с репортерами из ЮАР

Один из журналистов пула президента ЮАР Сирила Рамапосы поделился с RT ситуацией задержки вылета самолета из Варшавы. На борту находились репортеры Южно-Африканской Республики.

Как сообщил журналист, это был один из самых серьезных инцидентов за все то время, что они провели в поездке. По его словам, настоящим кошмаром можно назвать то, насколько много людей застряли на борту самолета. Журналист также сообщает, что их насчитывалось порядка сотни.

Один из сотрудников польской полиции провел обыск у женщины с дипломатическим паспортом. Хотя она его уже показывала. А по мнению начальника охраны южноафриканского президента, польская сторона устроила саботаж по отношению к обеспечению его безопасности.

Журналист уверен, что этот инцидент не останется без последствий.