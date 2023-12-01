Журналиста немецкой газеты Bild уволили за книгу о России пятилетней давности

Старшего корреспондента немецкой газеты Bild Юргена Гельфрихта за соавторство в книге «Научиться любить Россию», которая была издана в 2018 году.

Речь идет об автобиографической книге Ханса-Йоахима Фрая, известного немецкого театрального менеджера и режиссер, который в 2022 году решил навсегда остаться в России. Гельфрихт стал соавтором книги.

В редакции Bild заявили, что Гельфрихт не уведомил об участии в книжном проекте «на стороне» и что такое участие не могло быть одобрено.

Ранее в Германии сняли с продажи книги о России журналиста Хуберта Зайпеля, а их автору грозил судебный процесс. Зайпель несколько раз брал интервью у Владимира Путина и написал несколько книг о российском президенте.