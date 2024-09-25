Западные журналисты продолжают в обход разрешения РФ проникать на захваченную врагом территорию Курской области и освещать преступное террористическое нападение ВСУ.

Накануне отличилась репортер французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, которая, дабы словить свой кусок сомнительной славы, опубликовала на собственном сайте сделанный на основе незаконного пребывания в Курской области новостной материал.

На опубликованном в сети видео Трент в составе небольшой группы других журналистов преспокойно проникает в российской приграничье в сопровождении украинских боевиков и снимает в ряде захваченных деревень Курской области.

ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее глава департамента информационных связей МИД России Мария Захарова напомнила, что российские правоохранители будут рассматривать как преступление каждый случай незаконного проникновения западных журналистов на территорию Курской области.