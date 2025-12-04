Журналистка из Челябинска проверила расчеты Росстата, неделю питаясь на 1660 рублей
Корреспондент 74.RU Дарья Милославская решила проверить на себе официальные данные Росстата. По статистике, минимальная стоимость продуктового набора в Челябинской области в октябре составляла 7096 руб. в месяц, или около 1656 руб. в неделю. Вместо того чтобы слепо следовать спорному набору Росстата, где на день приходится менее 100 г мяса и 50 г яблок, журналистка взяла за основу рациональные нормы потребления Минздрава.
Свою продуктовую неделю она начала с похода в бюджетные сетевые магазины. В корзине оказались самые базовые продукты: гречка, овсянка, макароны, куриные бедрышки, морковь, свекла, яблоки, кефир, творог, яйца и немного зелени. На первоначальный набор ушло 798 руб. Позже докупили картофель, огурцы, банку скумбрии и минимальную упаковку сыра за 140 руб. — продавщица в сырной лавке отказалась отрезать 100 граммов, сославшись на то, что получится одна корка.
Основу рациона составили крупы, отварные овощи и курица. Свежая рыба в бюджет не вписалась, но нашлась бюджетная альтернатива — консервированная скумбрия, а позже и путассу по 130 руб. за килограмм.
«Путассу реально вкусная! Вы что, правда ею кошек кормите?» — удивилась журналистка после ужина.
Эксперимент показал, что физически прожить на эту сумму, следуя нормам по белкам, углеводам и овощам, возможно. Однако меню получается крайне однообразным и требует постоянной готовки. Приходилось строго считать граммы, отказываться от любых «радостей» вроде сладостей, орехов или полуфабрикатов, а фрукты были представлены только самыми дешевыми яблоками.
«Обычно соотношение "молочка — крупа" в моем рационе прямо противоположное, и весь день точить такое количество гречки грустновато», — отметила Дарья.
К концу недели однообразие давалось тяжело, вызывая желание съесть «что-то максимально нездоровое».
В итоговый бюджет — 1658 руб. — журналистка уложилась, потратив последние 50 руб. на рыбу и 14 руб. на картофель. Эксперимент доказал: питаться по нормам Минздрава на сумму прожиточного минимума технически возможно, но это спартанский, скучный и энергозатратный в плане готовки рацион.
«Я не голодала и не отощала, выживать так можно. Но грустно», — подвела итог Дарья Милославская.
Она также обратила внимание, что ее опыт все равно выглядит сытнее, чем официальный набор Росстата, и выразила сомнение, что такого рациона хватит для среднестатистического мужчины.
