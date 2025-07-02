Журналистка Оуэнс рассказала о давлении Трампа из-за расследования о Брижит Макрон

Американская журналистка Кэндис Оэунс в эфире своего YouTube-канала рассказала , что президент США Дональд Трамп попросил ее прекратить расследование о жене президента Франции Брижит Макрон.

Свою позицию глава Белого дома аргументировал тем, что они лично знаком с супругой французского лидера, видел ее вблизи и даже ужинал на вершине Эйфелевой башни и может утверждать, что она выглядит как женщина.

В ответ Оэунс попыталась объяснить Трампу, что Брижит Макрон обращается к врачу, который специализируется на операциях по трансгендерности и процедурах феминизации.

В конце января Кэндис Оэунс заявила, что опубликует доказательства того, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Также она пожаловалась, что ее преследуют адвокаты семьи французского лидера. Оэунс отметила, что в США свобода слова, в отличие от Европы, поэтому французские адвокаты не смогут заставить ее замолчать.

Ранее сообщалось о том, что венгерский аналитик ответил пословицей на инцидент с пощечиной Макрону.