Журналистка «Ъ» пережила ракетный удар в аэропорту Абу-Даби

Бархатный сезон в Объединенных Арабских Эмиратах обещал туристам спокойствие и умиротворение. Абу-Даби, в отличие от шумного Дубая, всегда привлекал тех, кто ищет тишины и размеренного отдыха. Но 28 февраля 2026 года этот покой был разрушен самым драматичным образом.

Корреспондент издания «Коммерсантъ» Анастасия Домбицкая, как и сотни других туристов, оказалась в эпицентре событий, когда Иран нанес удары по объектам в ОАЭ. В тот день она должна была вылететь в Москву рейсом «Аэрофлота» SU531. Однако еще днем пассажирам пришли уведомления о переносе вылета. То, что происходило в аэропорту дальше, напоминало кадры из фильма-катастрофы. Стойки регистрации были закрыты, растерянные люди собирались в группы, пытаясь дозвониться до авиакомпаний и туроператоров. Внезапно телефоны пассажиров взорвались сигналами тревоги — службы спасения предупреждали о возможных ракетных атаках. А спустя минуту вдалеке послышались глухие взрывы. Целью, предположительно, была американская авиабаза Аль-Дафра, расположенная в 30 километрах от города. В этот момент хаос сменился действием.

«„Аэрофлот“! Пройдемте за нами. „Аэрофлот“!» — раздались крики на английском от кого-то из персонала аэропорта.

Пассажиров начали организованно выводить через служебные выходы к желтым школьным автобусам. Никто не знал, куда их везут — в бомбоубежище или в гостиницу. Позже выяснилось, что в отель.

В автобусе люди обсуждали полученные оповещения, в которых настоятельно рекомендовали избегать открытых пространств. Тишину нарушил детский голос.

«Страшно?» — спросила девочка лет двенадцати у соседей.

Анастасия признается: было страшно. Но в тот момент, когда нужно было действовать, думать об этом было некогда.