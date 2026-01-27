Журналистка призвала убрать командира «Ахмата» из публичного пространства из-за инцидента с детьми

Российская журналистка Анастасия Миронова обнародовала информацию о скандальном инциденте в Ростове-на-Дону. По ее данным, воспитанников детского сада № 238 вывели на улицу, на мороз, для записи видеообращения в поддержку спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова.

Поводом для заявления Мироновой стали публикации в местных СМИ, а также в Telegram-каналах, связанных с подразделением. В одном из них, который позиционируется как детский филиал «Ахмата», появился ролик. На кадрах дети, собранные на улице, обращаются со словами поддержки к бойцам. Видео начинается с фразы: «Уважаемый Апти Аронович! Разрешите обратиться! Выхожу в прямой эфир из города Ростова-на-Дону. Сейчас я нахожусь в детском саду, где мои друзья подготовили искренние слова поддержки для вас и всех бойцов спецназа „Ахмат“».

После того как Миронова обратила на это внимание, ролик из детского канала «Ахмата» был удален. Журналистка выразила возмущение самим фактом использования детей.

«Детей выгнали на мороз, чтобы поддержать Апти Алаудинова?» — написала она.

Миронова потребовала тщательной проверки ситуации, заявив, что если информация подтвердится, генерала следует «убирать немедленно либо из армии, либо из публичного пространства».

В своем комментарии Миронова также высказала мнение о возможной цели такой акции: «Мне кажется, что детей на морозе заставили давить ахматсилу, чтобы задавить нас, кто требует защитить общество от нападок этого подразделения».