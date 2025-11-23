Журналистка заявила о заказе на свое убийство: кто стоит за угрозами критикам первой леди Франции?

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждавшая о биологическом мужском поле супруги президента Франции, сообщила о вероятном покушении на свою жизнь. С ее заявлением ознакомило РИА Новости .

По информации журналистки, на нее вышел конфиденциальный источник, имеющий доступ во французские правительственные круги. Перед тем как обнародовать эту информацию, Оуэнс предприняла шаги для верификации связей собеседника и пришла к выводу, что полученные данные являются «достаточно достоверными».

Оуэнс также заявила, что реализацию плана по ее ликвидации поручили ограниченной группе сотрудников национальной жандармерии Франции. Помимо этого, она указала на угрозы в адрес своего коллеги, журналиста Ксавье Пуссара, который также публично высказывался относительно гендерной идентичности Бриджит Макрон.

Ранее сообщалось о том, что жена Макрона оказалась записана на сайте налоговой под мужским именем Жан-Мишель.