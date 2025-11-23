Журналистка заявила о заказе на свое убийство: кто стоит за угрозами критикам первой леди Франции?
Оуэнс заявила о подготовке покушения из-за ее расследования о поле жены Макрона
Американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждавшая о биологическом мужском поле супруги президента Франции, сообщила о вероятном покушении на свою жизнь. С ее заявлением ознакомило РИА Новости.
По информации журналистки, на нее вышел конфиденциальный источник, имеющий доступ во французские правительственные круги. Перед тем как обнародовать эту информацию, Оуэнс предприняла шаги для верификации связей собеседника и пришла к выводу, что полученные данные являются «достаточно достоверными».
Оуэнс также заявила, что реализацию плана по ее ликвидации поручили ограниченной группе сотрудников национальной жандармерии Франции. Помимо этого, она указала на угрозы в адрес своего коллеги, журналиста Ксавье Пуссара, который также публично высказывался относительно гендерной идентичности Бриджит Макрон.
Ранее сообщалось о том, что жена Макрона оказалась записана на сайте налоговой под мужским именем Жан-Мишель.