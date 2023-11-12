Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в московском ресторане, журналиста увезли на реанимобиле

Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел в центре Москвы на улице 1905 года. Кушанашвили отдыхал со своими приятелями в ресторане Sabor de la Vida.

В какой-то момент 53-летний журналист стал задыхаться и схватился за сердце. Сразу же на место была вызвана бригада скорой помощи на реанимобиле.

Приехавшие врачи госпитализировали Кушанашвили, диагностировав у журналиста инфаркт миокарда.

Ранее сообщалось, что советскому прославленному режиссеру Александру Митте стало плохо дома из-за внезапного приступа пневмонии.